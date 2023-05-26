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Петербургские школьники выстрелили в прохожего и отобрали у него телефон

Происшествия
Петербургские школьники выстрелили в прохожего и отобрали у него телефон

Четверо подростков напали на петербуржца после того, как он сделал им замечание. Также они отобрали у него телефон и поспешили ретироваться с места происшествия, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

О происшествии в полицию сообщили очевидцы, которые видели как школьники произвели два раза выстрела — один был направлен в сторону прохожего. В него стрелял один из четырех подростков, которые перед этим вступили с мужчиной в спор.

Правоохранители задержали нападавших, среди которых были двое учеников девятого класса, семиклассница и десятиклассник. На стрелявшего в прохожего подростка составили протокол об административном правонарушении. У него был конфискован газовый пистолет «Пионер» и две гильзы, сообщили в ведомстве.

Ранее житель американского Нью-Джерси был застрелен полицией, после того как вызвал их из-за проникших в дом грабителей.
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