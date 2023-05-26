Тело пожилого жителя Вологодской области обнаружили в реке Кихть

Ранее пенсионер, нуждавшийся в медпомощи, ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Его поисками на протяжении двух суток занимались спасатели, правоохранители и волонтеры. В итоге местные жители обнаружили его тело в реке Кихть, сообщает vologda-poisk.ru.