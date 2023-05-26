Власти сообщили о массированном обстреле Грайворонского округа Белгородской области

Грайворонский округ Белгородской области, куда ранее заходили украинские диверсанты, за сутки подвергся многочисленным обстрелам, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Удары по округу наносили ВСУ. Украинские боевики также обстреляли село Козинка из миномета. По Грайворону они выпустили три снаряда, а по селу Глотово — шесть.
«Всего зафиксировано 132 прилета, есть попадания по пограничному пункту пропуска и есть разрушение дорог и тротуаров», — подчеркнул Гладков.
Вместе с тем, украинская сторона попыталась атаковать Грайворонский округ беспилотниками и ракетами. Российские силы сбили один БПЛА и два снаряда, добавил губернатор Белгородской области.
Вячеслав Гладков ранее сообщил, что с 6:30 утра 26 мая Грайворонский городской округ находится под обстрелом Вооруженных сил Украины. Из-за ударов украинских боевиков получили повреждения несколько местных домохозяйств.