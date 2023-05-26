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Момент удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре попал на видео

Происшествия

Беспилотник нанес удар по одному из жилых домов, расположенных в Краснодаре. Полет дрона успели заснять местные жители.

В пятницу утром, 26 мая, недалеко от здания на Морской улице произошел хлопок. Раздавшийся звук напоминал взрыв, из-за чего к месту происшествия выдвинулись сотрудники оперативных служб.

По прибытии специалисты не обнаружили следов возгорания. Тем не менее были зафиксированы повреждения окон и кровли строения.

По имеющейся информации, дрон целился в местную сотовую вышку. Однако беспилотник не достиг пункта назначения, благодаря чему последняя осталась цела.

Как позже сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее украинские боевики выпустили шесть снарядов по Калининскому району Донецка. Кадры, на которых запечатлены последствия прилетов, опубликовало Федеральное агентство новостей.
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