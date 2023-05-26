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ФСБ предотвратила теракт в Геленджике и задержала сторонника украинского неонацизма

Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Геленджике и задержала сторонника украинского неонацизма

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в Геленджике. Правоохранители задержали сторонника украинского неонацизма, который планировал взрыв в городе.

По данным ведомства, его целью был местный объект правоохранительных структур. У задержанного найдено готовое взрывное устройство.

Планировавший теракт в Геленджике злоумышленник оказался гражданином России. Заведено уголовное дело, говорится в сообщении ФСБ.

Федеральная служба безопасности ранее показала кадры операции по задержанию пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»✱ (запрещена в России). Один из них не открыл дверь по требованию сотрудников ведомства.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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