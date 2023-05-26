ФСБ предотвратила теракт в Геленджике и задержала сторонника украинского неонацизма

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в Геленджике. Правоохранители задержали сторонника украинского неонацизма, который планировал взрыв в городе.
По данным ведомства, его целью был местный объект правоохранительных структур. У задержанного найдено готовое взрывное устройство.
Планировавший теракт в Геленджике злоумышленник оказался гражданином России. Заведено уголовное дело, говорится в сообщении ФСБ.
Федеральная служба безопасности ранее показала кадры операции по задержанию пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»✱ (запрещена в России). Один из них не открыл дверь по требованию сотрудников ведомства.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация