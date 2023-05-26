Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Захарова ответила бундестагу по поводу поставок Украине токсичного оружия

Политика
Захарова ответила бундестагу по поводу поставок Украине токсичного оружия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ответы правительства Германии на вопросы о поставке Великобританией Киеву высокотоксичного вооружения.

Ряд немецких депутатов направили в правительство ФРГ заявления с вопросами, касающиеся поставок Украине со стороны Великобритании вооружения с применением высокотоксичного урана. Власти на большинство заявок ответили тем, что они не располагают информацией по этому поводу.

Захарова высмеяла ответ немецкого правительства и заявила, что оно не может осудить данное решение, так как в американских базах в Германии хранятся боезаряды с обедненным ураном. По словам представителя МИД, весь абсурд ситуации состоит в том, что правящая партия «Зеленые» не так давно заявила об «Атомном выходе». И члены фракции наряду с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок праздновали это как победу.

«Кстати, депутаты в запросе к правительству сами приводили ссылки на материалы об опасности данных снарядов. Правительство их полностью проигнорировало. Зеленые уже не те», — заявила Захарова.

Ранее Захарова заявила о страхе США признать причастность к украинскому кризису. По ее словам, Штаты очень сильно боятся того, что их признают участниками конфликта между Россией и Украиной.
мария захарова фрг германия киев Украина великобритания уран Вооружение мид россия
Военкоры ФАН