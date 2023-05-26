Захарова ответила бундестагу по поводу поставок Украине токсичного оружия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ответы правительства Германии на вопросы о поставке Великобританией Киеву высокотоксичного вооружения.
Ряд немецких депутатов направили в правительство ФРГ заявления с вопросами, касающиеся поставок Украине со стороны Великобритании вооружения с применением высокотоксичного урана. Власти на большинство заявок ответили тем, что они не располагают информацией по этому поводу.
Захарова высмеяла ответ немецкого правительства и заявила, что оно не может осудить данное решение, так как в американских базах в Германии хранятся боезаряды с обедненным ураном. По словам представителя МИД, весь абсурд ситуации состоит в том, что правящая партия «Зеленые» не так давно заявила об «Атомном выходе». И члены фракции наряду с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок праздновали это как победу.
«Кстати, депутаты в запросе к правительству сами приводили ссылки на материалы об опасности данных снарядов. Правительство их полностью проигнорировало. Зеленые уже не те», — заявила Захарова.
Ранее Захарова заявила о страхе США признать причастность к украинскому кризису. По ее словам, Штаты очень сильно боятся того, что их признают участниками конфликта между Россией и Украиной.