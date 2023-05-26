Захарова ответила бундестагу по поводу поставок Украине токсичного оружия

Захарова высмеяла ответ немецкого правительства и заявила, что оно не может осудить данное решение, так как в американских базах в Германии хранятся боезаряды с обедненным ураном. По словам представителя МИД, весь абсурд ситуации состоит в том, что правящая партия «Зеленые» не так давно заявила об «Атомном выходе». И члены фракции наряду с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок праздновали это как победу.