Смертельное ДТП с эвакуатором и легковушкой произошло в Краснодарском крае

Водитель эвакуатора «Газель» на Кубани 25 мая столкнулся с легковым авто. В результате один человек погиб и трое получили травмы, в том числе шестилетняя девочка. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД России.
Как пишет информационный портал «Провинция.ру», ДТП случилось на трассе «Дон» в Туапсинском районе. «Газель» двигалась со стороны Краснодара по направлению к морю и выехала на встречную полосу. Там эвакуатор столкнулась с Hyundai Creta. Столкновение произошло в 19:20 по московскому времени, уведомили в ГУ МВД РФ по Кубани.
В результате столкновения погиб 32-летний мужчина из иномарки. Пострадали 59-летний водитель легковой машины, 51-летняя пассажирка и шестилетняя девочка, которая тоже сидела в Hyundai. Эвакуатором управлял 36-летний автомобилист. В данный момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии, сообщили в пресс-службе ведомства.