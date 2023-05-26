Смертельное ДТП с эвакуатором и легковушкой произошло в Краснодарском крае

Как пишет информационный портал «Провинция.ру», ДТП случилось на трассе «Дон» в Туапсинском районе. «Газель» двигалась со стороны Краснодара по направлению к морю и выехала на встречную полосу. Там эвакуатор столкнулась с Hyundai Creta. Столкновение произошло в 19:20 по московскому времени, уведомили в ГУ МВД РФ по Кубани.