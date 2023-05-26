Власти Рыбинска увеличили квоту на присвоение звания «Почетный гражданин города»

Ранее глава Рыбинска Дмитрий Рудаков предложил ежегодно присваивать это почетное звание троим горожанам. Депутаты выразили опасения, что это обесценит саму награду. В итоге была принята поправка с формулировкой «не более двух человек в год». Отмечается, что на получение звания Почетного гражданина города в 2023 году претендуют пять жителей Рыбинска, сообщает echo76.ru.