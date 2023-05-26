Власти Рыбинска увеличили квоту на присвоение звания «Почетный гражданин города»

Депутаты муниципального совета Рыбинска увеличили квоту на присвоение звания Почетного гражданина города до двух кандидатов.
Ранее глава Рыбинска Дмитрий Рудаков предложил ежегодно присваивать это почетное звание троим горожанам. Депутаты выразили опасения, что это обесценит саму награду. В итоге была принята поправка с формулировкой «не более двух человек в год». Отмечается, что на получение звания Почетного гражданина города в 2023 году претендуют пять жителей Рыбинска, сообщает echo76.ru.
Среди них председатель объединения «Союз-Чернобыль» Александр Мышкарев, певица Нинель Шацкая, директор ИОЦ Светлана Шувалова, гендиректор корпорации «ВИТ» Виктор Тырышкин и руководитель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил Валентин Олейников.