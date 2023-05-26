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Представитель МИД Захарова «запретила» Парижу критиковать Россию за «несоблюдение прав человека»

Политика
Представитель МИД Захарова «запретила» Парижу критиковать Россию за «несоблюдение прав человека»

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала меры правоохранителей на протесте в Париже. Против бастующих граждан применили слезоточивый газ.

Речь идет о климатических активистах. Они вышли к зданию, где проходил съезд акционеров TotalEnergies.

«После этого у официального Парижа нет права критиковать какие-либо страны за "несоблюдение прав человека и отступления от демократических свобод "», — подчеркнула она.

Она также указала на негуманное отношение к людям. Захарова уверена, что в случае, если бы газ применяли в отношении животных, власти отнеслись бы к ситуации гораздо серьезнее.

«Елисейский дворец назвал бы всех живодерами и отправил бы спецборт с экоактивистами, устроив бы целое шоу», — отметила представитель МИД.

Ранее Захарова уже критиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского о сравнении Артемовска с Хиросимой. Она напомнила, что в обоих случаях прослеживается влияние США.
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