Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала меры правоохранителей на протесте в Париже. Против бастующих граждан применили слезоточивый газ.
Речь идет о климатических активистах. Они вышли к зданию, где проходил съезд акционеров TotalEnergies.
«После этого у официального Парижа нет права критиковать какие-либо страны за "несоблюдение прав человека и отступления от демократических свобод "», — подчеркнула она.
Она также указала на негуманное отношение к людям. Захарова уверена, что в случае, если бы газ применяли в отношении животных, власти отнеслись бы к ситуации гораздо серьезнее.
«Елисейский дворец назвал бы всех живодерами и отправил бы спецборт с экоактивистами, устроив бы целое шоу», — отметила представитель МИД.
Ранее Захарова уже критиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского о сравнении Артемовска с Хиросимой. Она напомнила, что в обоих случаях прослеживается влияние США.