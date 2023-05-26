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Снайперскую винтовку Чукавина приняли на вооружение российской армии

Армия
Снайперскую винтовку Чукавина приняли на вооружение российской армии

Новейшая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) принята на вооружение ВС России, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Он также рассказал о впечатлениях, связанных с использованием этого оружия. Отзывы о применении новой снайперской винтовки в боевых действиях позитивные, подчеркнул Лушников в беседе с журналистами.

СВЧ совместима с магазинами от снайперской винтовки Драгунова. Новое оружие на 25-30% превосходит предыдущий аналог по показателям кучности стрельбы, пишет ТАСС.

Пресс-служба Конструкторского бюро приборостроения ранее сообщила о продолжении испытаний нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес». Он предназначен для поражения летательных аппаратов, построек и бронированной техники на дальности до 100 километров.
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