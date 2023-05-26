Снайперскую винтовку Чукавина приняли на вооружение российской армии

Новейшая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) принята на вооружение ВС России, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.
Он также рассказал о впечатлениях, связанных с использованием этого оружия. Отзывы о применении новой снайперской винтовки в боевых действиях позитивные, подчеркнул Лушников в беседе с журналистами.
СВЧ совместима с магазинами от снайперской винтовки Драгунова. Новое оружие на 25-30% превосходит предыдущий аналог по показателям кучности стрельбы, пишет ТАСС.
Пресс-служба Конструкторского бюро приборостроения ранее сообщила о продолжении испытаний нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес». Он предназначен для поражения летательных аппаратов, построек и бронированной техники на дальности до 100 километров.