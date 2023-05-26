В Ленобласти задержали мошенников, которые продавали пенсионерам фильтры для воды по завышенным ценам

В полицию поступило заявление о том, что 26-летний житель Смоленской области и 21-летний житель Новгородской области в пятницу убедили 86-летнего пенсионера установить фильтры для воды за 49 900 рублей. Позже аналогичное заявление поступило от 86-летней пенсионерки.