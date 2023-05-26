В Ленобласти задержали мошенников, которые продавали пенсионерам фильтры для воды по завышенным ценам

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, которые убедили пенсионеров приобрести дорогие фильтры для воды. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
В полицию поступило заявление о том, что 26-летний житель Смоленской области и 21-летний житель Новгородской области в пятницу убедили 86-летнего пенсионера установить фильтры для воды за 49 900 рублей. Позже аналогичное заявление поступило от 86-летней пенсионерки.
Молодые люди задержаны по горячим следам — были составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Подмосковье задержали двух «соцработниц» за хищение денег у пенсионерки.