Стали известны обстоятельства гибели жителя Белгородской области при заходе ДРГ

Пачиной гибели мирного жителя Белгородской области в результате нападения украинской ДРГ стал выстрел в голову. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что погибшим является командир отделения Преображенского батальона Юрий Гаевой. Гладков уточнил, что погибший не является военнослужащим.
«Причиной смерти мирного жителя, погибшего в ходе захода ДРГ на территорию Грайворонского городского округа, являлся выстрел в голову, а не осколочное ранение», — сообщил губернатор.
Он отметил, что его семья получит выплату в 3 миллиона рублей. Кроме того, его несовершеннолетняя дочь будет ежемесячно получать выплаты в 50 тыс. рублей до достижения 21 года.
Ранее в Белгородской области погиб один человек в результате обстрела со стороны ВСУ. Глава региона выразил соболезнования близким и родным погибшего.