Политолог Владимир Жарихин: в «стране-полигоне» F-16 нужны Западу лишь как демонстрация поддержки

В то же время, по его словам, украинские стратегические цели — вытеснить россиян с новых территорий РФ — «могут быть достижимы военным путем, но, вероятно, не в близкие сроки». Милли уточнил, что на Украине размещены «несколько сотен тысяч российских солдат».