Политолог Владимир Жарихин: в «стране-полигоне» F-16 нужны Западу лишь как демонстрация поддержки

Как заявил накануне глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, американские истребители F-16 будут обходиться Западу гораздо дороже снарядов и наземной техники, и точно не станут для Украины «чудо-оружием». По мнению российского политолога Владимира Жарихина, украинцы напрасно надеются, что НАТО поможет им переломить ситуацию на фронтах.
Как сообщило издание Politico, генерал Милли указал, что у российских сил есть тысяча истребителей четвертого поколения. Поэтому, чтобы противостоять РФ в воздухе, ВСУ понадобится большое количество истребителей четвертого и пятого поколений.
«Проанализировав затраты, самым разумным является то, что мы уже делали — доставка большого количества интегрированных средств ПВО для прикрытия боевого пространства и недопущения доминирования русских в небе», — заявил Милли.
Как отметил генерал, истребители намного дороже артиллерийских снарядов и наземной техники, что делает трату денег на ПВО более целесообразной.
«На войне не существует «чудо-оружия», F-16 так же им не является», — подчеркнул Милли.
Генерал отметил, что десяток истребителей F-16 стоят миллиард долларов, а их техобслуживание также обойдется в миллиард долларов, так что «речь идет о двух миллиардах долларов за 10 самолетов».
Как сообщил корреспонденту ФАН политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, натовские генералы верно считают, что западные истребители на украинском ТВД сегодня не нужны.
«Как человек, ранее имевший отношение к «оборонке», могу сказать, что тяжелые истребители Запад Украине предоставить, конечно же, не готов. По крайней мере, пока. Потому что они стоят совершенно бешеных денег, как и их обслуживание. Это прекрасно понимают и на Украине, поэтому Киев просит у НАТО «лишь» легкие истребители F-16. В стране-полигоне эти самолеты нужны Западу скорее для демонстрации поддержки. Ведь легкие истребители не могут нести большую бомбовую или ракетную нагрузку. Поэтому и какой-то серьезный ущерб нашим силам, кроме демонстрационного, они нанести не в состоянии», — указал Жарихин.
Кроме того, легкие истребители НАТО вряд ли смогут работать на Украине и по своей основной «специальности» — уничтожать бомбардировщики противника, отметил он.
«Как известно, российские бомбардировщики почти никогда не заходят в зону действия украинской ПВО, опасаясь ракетного поражения, и работают по территории Украины с больших расстояний. Поэтому тут дело не столько в деньгах. Просто на Западе не видят большого военного смысла передавать Киеву большое количество F-16. По мысли западных стратегов, гораздо эффективнее усиливать украинскую противовоздушную оборону, чтобы блокировать нынешние ракетно-дроновые удары России, которые сегодня наносят ВСУ крайне серьезный материальный и моральный ущерб. Нынешняя цель Запада — не давать нашим ВКС полноценно работать над территорией Украины», — сообщил Жарихин.
При этом Жарихин напомнил недавний инцидент с уничтожением американской системы «Пэтриот» в пригороде Киева российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
«Понятно, что «Пэтриот» — не самые свежие и мощные системы, они показали на Украине свою уязвимость. Тем не менее, некий эффект защиты с воздуха они все-таки дают. До последнего времени Украину выручало то, что еще с советских времен у них осталось множество систем С-300 и ракет к ним, которые, несмотря на свой возраст, оказались во многом эффективнее «Пэтриота». Однако запасы советских зенитных ракет у Киева стремительно подходят к концу, поэтому западные генералы и считают, что ВСУ необходимо в первую очередь насыщать свою противовоздушную оборону», — заключил Жарихин.
Напомним, ранее глава генштаба США Марк Милли сообщил о перспективах военных действий на Украине.
«Это противостояние не будет выиграно Россией на поле боя. Стратегические цели России в военном плане недостижимы», — заявил Милли на встрече по итогам встречи в формате «Раммштайн».
В то же время, по его словам, украинские стратегические цели — вытеснить россиян с новых территорий РФ — «могут быть достижимы военным путем, но, вероятно, не в близкие сроки». Милли уточнил, что на Украине размещены «несколько сотен тысяч российских солдат».