FT: ВСУ попадут под интенсивный обстрел во время контрнаступления

Вооруженные силы Украины попадут под интенсивный обстрел со стороны российской армии во время контрнаступления. Об этом говорится в материале Financial Times. По мнению авторов, прорвать большое количество линий обороны РФ будет очень сложно без тяжелых потерь.
Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли считает, что во время наступления ВСУ столкнутся с мощнейшими укреплениями, которые разработаны специально для направления украинских войск в район, где они попадут под массированный обстрел. Даже если у украинцев получится пробить первую оборонительную линию, у войск России будет достаточно времени, чтобы укрепить следующие, утверждает эксперт.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, по каким причинам контрнаступление Киева все еще не было реализовано.