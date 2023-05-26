FT: ВСУ попадут под интенсивный обстрел во время контрнаступления

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли считает, что во время наступления ВСУ столкнутся с мощнейшими укреплениями, которые разработаны специально для направления украинских войск в район, где они попадут под массированный обстрел. Даже если у украинцев получится пробить первую оборонительную линию, у войск России будет достаточно времени, чтобы укрепить следующие, утверждает эксперт.