Канцлер ФРГ Шольц выступил против перемирия на Украине из-за возможной отсрочки конфликта

Перемирие Москвы и Киева приведет к замораживанию конфликта, а это неприемлемо, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Kölner Stadt-Anzeiger.
По мнению политика, будущие условия мира должны быть определены украинской стороной.
«Россия должна понять: речь не может идти о заключении своего рода "холодного мира", при котором примерно по линии фронта пройдет новая граница между Россией и Украиной», — цитируют политика журналисты.
Немецкий лидер также отметил, что в «подходящее время» переговорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, что последняя их беседа состоялась в декабре прошлого года.