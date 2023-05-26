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Канцлер ФРГ Шольц выступил против перемирия на Украине из-за возможной отсрочки конфликта

Политика
Канцлер ФРГ Шольц выступил против перемирия на Украине из-за возможной отсрочки конфликта

Перемирие Москвы и Киева приведет к замораживанию конфликта, а это неприемлемо, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Kölner Stadt-Anzeiger.

По мнению политика, будущие условия мира должны быть определены украинской стороной.

«Россия должна понять: речь не может идти о заключении своего рода "холодного мира", при котором примерно по линии фронта пройдет новая граница между Россией и Украиной», — цитируют политика журналисты.

Немецкий лидер также отметил, что в «подходящее время» переговорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, что последняя их беседа состоялась в декабре прошлого года.
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