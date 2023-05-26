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Вышел второй трейлер предстоящего фильма «Барби» с Марго Робби

Шоу-бизнес
Вышел второй трейлер предстоящего фильма «Барби» с Марго Робби

Warner Bros. Pictures представили полноценный трейлер к фильму «Барби». В нем зрители наконец могут увидеть основные сюжетные линии.

Исходя из ролика, главная героиня вместе со своим любимым Кеном отправляется в реальный мир. К поездке ее побуждают необычные несовершенства, которые не характерны для совершенного мира кукол. Например, ее стопа чудесным образом опускается. Такое в идеальной вселенной считается «уродством».

В привычной людям реальности они научатся ценить не только внешность, но и качества окружающих. Сама Барби поймет, в чем суть ее существования.

Стоит отметить, что перед началом производства актриса Марго Робби не верила в то, что съемки состоятся. Тогда она полагала, что ни одна кинокомпания не захочет работать над фильмом, но ошиблась.
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