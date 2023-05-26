МИД ПНЕ осудило нападение на здание ливийского атташе в Хартуме

Триполи, 26 мая. Министерство иностранных дел утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии осудило вооруженное нападение на здание регионального военного атташе в Хартуме, пишут арабские СМИ.
Представители ведомства подвергли критике неоднократные атаки на штаб-квартиры дипмиссий в Судане и ряде стран, которые еще больше осложняют ситуацию в регионе.
«Мы призываем все соответствующие власти Хартума привлечь к ответственности лиц, причастных к нападению на здание, которое нарушает Венское соглашение о дипломатических отношениях и все законы, регулирующие работу между странами, которые предусматривают необходимость обеспечения защиты посольств и делегаций», — сказано в заявлении МИД.
Ранее стало известно, что председатель Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Ливии Имад ас-Саих принял посла Канады в Триполи Изабель Сафар.