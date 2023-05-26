Жителя Тюмени будут судить за захват и удержание заложников

Как пишет сетевое издание «МегаТюмень», чрезвычайное происшествие случилось 10 марта в районе двух часов ночи в торговой точке на улице Александра Протозанова. Горожанин, по данным работников Следственного комитета – без каких-либо намерений, схватил с витрины нож и взял в заложники трех человек. Двое из них почти тут же были освобождены, рассказали в СУ СК России по Тюменской области.