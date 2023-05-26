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Российские кинокомпании представят во Вьетнаме более 80 фильмов, сериалов и анимации

Общество
Российские кинокомпании представят во Вьетнаме более 80 фильмов, сериалов и анимации

Российские кинокомпании во Вьетнаме в рамках международного кинорынка Telefilm Vietnam представят более 80 проектов, сообщает газета «Культура».

Отмечается, что на мероприятии будет представлен стенд Russian Content Worldwide, который организован «Роскино». Международным зрителям 18 компаний презентуют больше 80 различных проектов – фильмы, сериалы и анимации.

Киностудии покажут такие новинки, как «Вызов», «Чужая», сериал «Балет», мультсериал «Супергерои.ру», мультфильм «Чинк: Хвостатый детектив», сериал «Шаляпин» и другие. Покупатели в мероприятии будут из Сингапура, Филиппин, Китая, Южной Кореи, Малайзии, Вьетнама и других стран.

Ранее сообщалось, что в России выйдет современная версия фильма «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Режиссером кинокартины будет Игорь Волошин.
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