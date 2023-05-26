Российские кинокомпании представят во Вьетнаме более 80 фильмов, сериалов и анимации

Киностудии покажут такие новинки, как «Вызов», «Чужая», сериал «Балет», мультсериал «Супергерои.ру», мультфильм «Чинк: Хвостатый детектив», сериал «Шаляпин» и другие. Покупатели в мероприятии будут из Сингапура, Филиппин, Китая, Южной Кореи, Малайзии, Вьетнама и других стран.