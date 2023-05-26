Работа не только с детьми: зачем в российских школах нужны психологи

Наличием штатного психолога в школе сегодня никого не удивишь, скорей наоборот — его отсутствие вызовет массу вопросов со стороны Минобразования и родителей. При этом последние точно знают, что специалист в школе быть обязан и должен помогать детям, но вот только, в чем помогать и каким образом, не всегда до конца понимают. А тем временем, деятельность школьного психолога предполагает, в том числе, и работу с самими родителями, поскольку часть проблем у детей идет из семьи.
О том, зачем в школе нужен психолог, как именно он помогает детям, корреспонденту ФАН рассказала доктор психологических наук, профессор кафедры социальной психологии факультета психологи Государственного университета просвещения Татьяна Шульга.
По словам специалиста, в первую очередь, школьный психолог работает с детьми. Наблюдает, как они учатся, помогает им преодолевать трудности в учебе, общении, взаимоотношениях со сверстниками, участвует в формировании коллективов в классах. Отдельное внимание подросткам.
«Подростковый возраст – самый сложный. У детей есть потребность в независимости и в то же время в общении. А родителям зачастую общаться с ними некогда. Как альтернатива, возникают друзья и сомнительные сообщества в интернете, и здесь очень востребована помощь психолога», — убеждена собеседница ФАН.
При этом в работе психолога не менее важно общение с родителями школьников, подчеркнула она. Ведь часто, особенно если родители давящие, требующие, у ребенка с ними складываются сложные отношения. Как пояснила специалист, в результате школьник становится замкнутым, у него появляются социальные фобии – он не сможет справиться с тем, что не отвечает предъявляемым к нему требованиям. Психолог в этом случае консультирует родителей, объясняет, как им лучше общаться с ребенком, какие проблемы у него возникли.
Но не одними учениками и родителями ограничивается работа школьного психолога. Немногие обращают на это внимание, но и у учителей в ходе профессиональной деятельности в стенах школы возникает масса проблем: от проблемных учеников и до конфликтов с коллегами. Поэтому они также являются потенциальными визитерами кабинета психолога.
«Школьный психолог работает и с учителями – ведь у них тоже есть проблемы с учениками, с коллегами, с руководством, и, опять же, с родителями школьников», — перечислила она.
Главный критерий при приеме психолога на работу – профильное образование и свидетельство о курсах повышения квалификации. И, конечно, школьный психолог обязательно должен быть человеком особого склада — хотеть работать с детьми, вникать в их проблемы – даже жертвуя личным временем, быть готовым помочь в любую минуту – здесь и сейчас, резюмировала эксперт.
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