Работа не только с детьми: зачем в российских школах нужны психологи

При этом в работе психолога не менее важно общение с родителями школьников, подчеркнула она. Ведь часто, особенно если родители давящие, требующие, у ребенка с ними складываются сложные отношения. Как пояснила специалист, в результате школьник становится замкнутым, у него появляются социальные фобии – он не сможет справиться с тем, что не отвечает предъявляемым к нему требованиям. Психолог в этом случае консультирует родителей, объясняет, как им лучше общаться с ребенком, какие проблемы у него возникли.