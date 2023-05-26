США никогда не обозначали свои обязательства в сфере безопасности своих биологических исследований. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он отметил, что данная информация подтверждается анализом документов национального института здоровья США. Согласно им, проводимые исследования в университетах Вашингтона, Миннесоты, Иллинойса, привели к заражениям и рискам дальнейшего распространения опасных патогенов.
«Необходимо отметить, что США никогда четко не заявляли о своих обязательствах в области безопасности исследований, проводимых в подконтрольных им биолабораториях», — сказал Кириллов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала возможное объявление дефолта в США. Она отметила, что переговоры по госдолгу продолжаются и уже демонстрируют свою продуктивность.