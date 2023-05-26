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Житель Ульяновска отправится в колонию за нанесение ножевого ранения знакомой

Общество
Житель Ульяновска отправится в колонию за нанесение ножевого ранения знакомой

Железнодорожный районный суд Ульяновска рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью женщины.

В ходе судебного заседания, 23-летний житель села Большие Ключищи был признан виновным в том, что во время ссоры со знакомой в Диспетчерском переулке он нанес ей ножом колото-резаное слепое ранение глубокой артерии бедра, сообщают «Главные новости Ульяновска».

При этом насильник находился в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшей потребовалась медицинская помощь. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное холодным оружием юношу приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
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