Житель Ульяновска отправится в колонию за нанесение ножевого ранения знакомой

В ходе судебного заседания, 23-летний житель села Большие Ключищи был признан виновным в том, что во время ссоры со знакомой в Диспетчерском переулке он нанес ей ножом колото-резаное слепое ранение глубокой артерии бедра, сообщают «Главные новости Ульяновска».