Житель Ульяновска отправится в колонию за нанесение ножевого ранения знакомой

Железнодорожный районный суд Ульяновска рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью женщины.
В ходе судебного заседания, 23-летний житель села Большие Ключищи был признан виновным в том, что во время ссоры со знакомой в Диспетчерском переулке он нанес ей ножом колото-резаное слепое ранение глубокой артерии бедра, сообщают «Главные новости Ульяновска».
При этом насильник находился в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшей потребовалась медицинская помощь. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное холодным оружием юношу приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.