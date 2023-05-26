Медведев заявил о невозможности переговоров с Украиной при Зеленском

Переговоры с Украиной на данный момент невозможны. Такое мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Причиной этому стал киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским.
В беседе с журналистами во время поездки во Вьетнам он сделал акцент на том, что любые конфликты заканчиваются мирными переговорами. Сейчас подобный исход невозможен из-за правительства.
«Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны», — подчеркнул представитель СБ РФ.
Во время визита во Вьетнам он также указал на роль Европы и США в происходящем. По его мнению, государства ЕС «сошли с ума». Они постоянно накаляют обстановку. США просто зарабатывают деньги и действуют исходя из своих прагматичных интересов.