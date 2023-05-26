НАТО предложит Украине повысить статус партнера без ускоренного членства

В то же время некоторые страны Восточной Европы считают, что необходимо дать понять Украине, что она станет членом НАТО после окончания конфликта. Они призывают разработать детальный план по вступлению. Дипломаты из стран Альянса признают невозможность ускоренного присоединения Киева к организации.