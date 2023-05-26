НАТО предложит Украине повысить статус партнера без ускоренного членства

Североатлантический альянс собирается предложить украинской стороне повысить ее партнерский статус. Об этом пишет Euractiv. При этом организация не предоставит возможность Киеву ускоренно стать членом военно-политического блока.
В то же время некоторые страны Восточной Европы считают, что необходимо дать понять Украине, что она станет членом НАТО после окончания конфликта. Они призывают разработать детальный план по вступлению. Дипломаты из стран Альянса признают невозможность ускоренного присоединения Киева к организации.
Ранее профессор Фрэнсис Фукуяма объяснил, при каких условиях Украину могут взять в НАТО. Об этом он заявил на Киевском форуме по безопасности.