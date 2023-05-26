Совбез РФ: США пытались отговорить лидеров Черного континента от участия в предстоящем саммите «Россия — Африка»

Москва, 26 мая. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США и ряд других государств пытались помешать политикам стран Черного континента принять участие во втором саммите и экономическом форуме «Россия — Африка».
Кроме того, Запад убеждал африканских лидеров отказаться от участия в международной встрече по безопасности под эгидой Совбеза РФ. Несмотря на это, множество представителей материка посетили мероприятие.
«С кем мы общались, сказали: "А вот когда мы собирались к вам поехать, то нам говорили представители США, некоторых других западных стран: "Этого делать не надо, не надо ехать не только на эту встречу, но и не надо ехать на саммит "Россия — Африка"» , — уточнил Патрушев.
Ранее оргкомитет саммита опубликовал архитектуру программы мероприятия, которое состоится 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Согласно документу, участники озвучат доклады на тему сотрудничества в области продовольственной безопасности, горнодобывающей промышленности и энергетики.
Позднее директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов сообщил, что лидеры африканских стран проявляют устойчивый интерес к событию. В ведомство ежедневно поступают подтверждения об участии.