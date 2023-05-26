Совбез РФ: США пытались отговорить лидеров Черного континента от участия в предстоящем саммите «Россия — Африка»

«С кем мы общались, сказали: "А вот когда мы собирались к вам поехать, то нам говорили представители США, некоторых других западных стран: "Этого делать не надо, не надо ехать не только на эту встречу, но и не надо ехать на саммит "Россия — Африка"» , — уточнил Патрушев.