Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Секретарь Совбеза России Патрушев встретился с советником по нацбезопасности Ливии

Весь мир
Секретарь Совбеза России Патрушев встретился с советником по нацбезопасности Ливии

Москва, 26 мая. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принял советника по национальной безопасности Ливии Ибрагима Бушнафа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Переговоры состоялись в ходе XI международной встречи высоких представителей в Подмосковье.

«Стороны обсудили двухсторонние отношения и вопросы безопасности обеих стран, включая ливийский кризис и российско-украинский конфликт», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее Высший государственный совет (ВГС) Ливии обвинил утратившее легитимность Правительство национального единства (ПНЕ) в неподчинении законодательным органам.
николай патрушев россия Ливия
Военкоры ФАН