Секретарь Совбеза России Патрушев встретился с советником по нацбезопасности Ливии

Москва, 26 мая. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принял советника по национальной безопасности Ливии Ибрагима Бушнафа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Переговоры состоялись в ходе XI международной встречи высоких представителей в Подмосковье.
«Стороны обсудили двухсторонние отношения и вопросы безопасности обеих стран, включая ливийский кризис и российско-украинский конфликт», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее Высший государственный совет (ВГС) Ливии обвинил утратившее легитимность Правительство национального единства (ПНЕ) в неподчинении законодательным органам.