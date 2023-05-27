Может далеко не каждый: психолог Миллер объяснила, как воспринимать критику без ущерба самооценке

Критикой принято считать прямое или косвенное указание на недостатки или ошибки другого человека. Слышать негатив в свой адрес никому не приятно, однако одни люди способны спокойно воспринимать негативную оценку своих действий, другие же – реагируют резко, а последствия при этом могут быть трагичными для них.
Корреспондент ФАН обратился за комментарием к психологу Александре Миллер, которая рассказала о критике, способах ее адекватного восприятия, а также о том, как правильно доносить до человека негативные высказывания.
– Как воспринимать критику без ущерба самооценке?
– Критику не нужно воспринимать никак. Уж явно не болезненно. Однако, так может себя вести далеко не каждый человек, а только тот, у кого все в порядке с самооценкой. Нас задевают те вещи, которые беспокоят, с которыми мы не готовы мириться или которые не хотим замечать.
– Каким людям тяжело дается адекватное восприятие критики?
– Например, человеку с дисморфофобией – неприятием своей внешности. Если сказать ему что-то резкое по поводу того, что его итак беспокоит – это будет трагедия, вплоть до суицида. А если человек научился жить с тем, что у него, например родимое пятно на половину лица или нос с горбинкой и он даже сделал из этого свою изюминку, то что бы ему не говорили – это никак не может поколебать его картину мира, будет лишь пустой звук. Почему? Потому, что у него здоровая самооценка и он любит себя, не взирая ни на что.
– Есть ли положительные стороны в критике?
– В критике есть точка роста. Опять же, увидеть это и трансформировать себя или свои достижения может не каждый, а только человек, который обладает здоровой самооценкой.
– Как тактично дать оценку действий человека, при этом не задев его чувств?
– Критиковать тоже нужно уметь. Делать это нужно только тогда, когда об этом просят и не допускать токсичных, унизительных высказываний, а лишь по-доброму, из состояния любви говорить конструктивные вещи, которые могут улучшить человека, сделать его счастливее. Высказывая свое непрошеное мнение, типа: «я тебе по-дружески хочу сказать, что ты стала толстой, как корова» – не сделает человека счастливее, а лишь загонит в депрессию и, возможно, поспособствует еще большему набору веса. Если хотите помочь – в первую очередь, человек должен сам хотеть этого. Гораздо продуктивнее, в данном случае, будет предложить вместе ходить в спортзал или посоветовать хорошего диетолога. Согласитесь, можно заметить кардинальную разницу путей в решении одной и той же задачи.
– Существует понятие так называемых «энергетических вампиров». Как противостоять влиянию таких людей?
– Есть умники, которые питаются энергией и поднимают свою самооценку за счет токсичной критики окружающих, а сами при этом не являются «эталонами», на которых нужно ровняться. Поэтому нужно обезопасить себя от таких «персонажей» путем выстраивания личных границ, четко объясняя, что если понадобится совет – вы обязательно обратитесь, а затем попрощаться с человеком.
– Как защитить свою психику от критичных высказываний окружающих?
– Оберегайте свое пространство от разрушения внутреннего мира. Никто не знает, как правильно жить и как это — стильно и красиво одеваться. Если меховые тапки в сорокоградусную жару делают вас счастливее, то надевайте их и никого не слушайте. Жизнь – штука слишком короткая и без всяких правил.
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