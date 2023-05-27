Может далеко не каждый: психолог Миллер объяснила, как воспринимать критику без ущерба самооценке

– Например, человеку с дисморфофобией – неприятием своей внешности. Если сказать ему что-то резкое по поводу того, что его итак беспокоит – это будет трагедия, вплоть до суицида. А если человек научился жить с тем, что у него, например родимое пятно на половину лица или нос с горбинкой и он даже сделал из этого свою изюминку, то что бы ему не говорили – это никак не может поколебать его картину мира, будет лишь пустой звук. Почему? Потому, что у него здоровая самооценка и он любит себя, не взирая ни на что.