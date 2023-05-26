Опасные для здоровья человека субстанции обнаружены в водоемах Башкирии

Специалисты Башгидрометцентра в апреле проверили качество воды в 27 водоемах Башкирии. Исследование почти сотни проб воды показало, что в некоторых водоемах превышена допустимая концентрация некоторых химических элементов.
В частности, значительное загрязнение марганцем было зафиксировано в реках Уфе, Белой, Шугуровке и Быстрый Танып, сообщает сетевое издание UfacityNews.ru. Предельно допустимая концентрация была кое-где превышена в 29 раз.
Загрязнены ртутью оказались реки Дема, Белая и Уфимка. Концентрация соединений железа превысила допустимую норму в 15 раз в реке Киги, в 21 раз - Мияки, в 26 раз - Селеук, в 29,6 раза - Ашкадар. В некоторых реках наблюдалось повышенное содержание природных сульфатов, меди и нефтепродуктов. Пестицидов и фенола в воде не нашли. Оснащенность водоемов кислородом также оказалась в норме.