Опасные для здоровья человека субстанции обнаружены в водоемах Башкирии

Загрязнены ртутью оказались реки Дема, Белая и Уфимка. Концентрация соединений железа превысила допустимую норму в 15 раз в реке Киги, в 21 раз - Мияки, в 26 раз - Селеук, в 29,6 раза - Ашкадар. В некоторых реках наблюдалось повышенное содержание природных сульфатов, меди и нефтепродуктов. Пестицидов и фенола в воде не нашли. Оснащенность водоемов кислородом также оказалась в норме.