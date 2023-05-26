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Специалисты проверили состояние береговой полосы в Сочи

Общество
Специалисты проверили состояние береговой полосы в Сочи

Власти Сочи осуществили проверку благоустройства и состояния береговой полосы курорта. Со стороны моря провели осмотр пляжных территорий Центрального, Хостинского и Адлерского районов.

Как пишет «Кубанское информационное агентство», летом в Сочи будут функционировать 170 пляжей. На всех территориях специалисты выполнили водолазные обследования и очистили дно акватории, также были поданы декларации в ГИМС. Планово производятся пробы морской воды на соответствие физико-химическим и бактериологическим нормативным показателям.

Во время купального сезона и работы пляжей - с июня по октябрь пользователи территорий организуют дежурство одного или нескольких спасательных постов, оснащенных необходимыми плавсредствами и снаряжением. На пляжах обязательно должны быть спасательные лодки, медпункт и безопасные зоны для купания детей.
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