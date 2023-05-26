Троих бойцов Росгвардии освободили из украинского плена

Троих сотрудников Росгвардии освободили из украинского плена и доставили в Москву. После выздоровления все трое намерены вернуться в строй.
Военнослужащие попали в плен восемь месяцев назад, когда пытались вынести из-под огня раненого товарища, пишет «Комсомольская правда». У бойцов закончились патроны, поэтому они не смогли отразить нападение украинских военных из засады. Сообщается, что в плену оказались двое гвардейцев из Северной Осетии и один уроженец Ставрополья.
«Сегодня ночью борт с освобожденными военнослужащими прибыл в Москву. В ближайшее время с ними будут работать специалисты Главного военного клинического госпиталя Росгвардии», — цитирует издание помощника директора Росгвардии Юрия Котова.
Освобожденные сотрудники национальной гвардии РФ сообщили о намерении продолжить военную службу, добавили авторы статьи.
Ранее Верховный суд постановил, что добровольная сдача в плен является преступлением. Освобождение от уголовной ответственности возможно при условии, что пленный принял меры к побегу, не совершал преступлений и был захвачен впервые, говорится в заключении ведомства.