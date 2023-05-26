Троих бойцов Росгвардии освободили из украинского плена

Военнослужащие попали в плен восемь месяцев назад, когда пытались вынести из-под огня раненого товарища, пишет «Комсомольская правда». У бойцов закончились патроны, поэтому они не смогли отразить нападение украинских военных из засады. Сообщается, что в плену оказались двое гвардейцев из Северной Осетии и один уроженец Ставрополья.