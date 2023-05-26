Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Троих бойцов Росгвардии освободили из украинского плена

Общество
Троих бойцов Росгвардии освободили из украинского плена

Троих сотрудников Росгвардии освободили из украинского плена и доставили в Москву. После выздоровления все трое намерены вернуться в строй.

Военнослужащие попали в плен восемь месяцев назад, когда пытались вынести из-под огня раненого товарища, пишет «Комсомольская правда». У бойцов закончились патроны, поэтому они не смогли отразить нападение украинских военных из засады. Сообщается, что в плену оказались двое гвардейцев из Северной Осетии и один уроженец Ставрополья.

«Сегодня ночью борт с освобожденными военнослужащими прибыл в Москву. В ближайшее время с ними будут работать специалисты Главного военного клинического госпиталя Росгвардии», — цитирует издание помощника директора Росгвардии Юрия Котова.

Освобожденные сотрудники национальной гвардии РФ сообщили о намерении продолжить военную службу, добавили авторы статьи.

Ранее Верховный суд постановил, что добровольная сдача в плен является преступлением. Освобождение от уголовной ответственности возможно при условии, что пленный принял меры к побегу, не совершал преступлений и был захвачен впервые, говорится в заключении ведомства.
освобождение из плена росгвардия россия
Военкоры ФАН