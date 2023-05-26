Полиция Вологодской области расследует гибель восьмилетнего мальчика

Прокуратура Череповца Вологодской области инициировала проверку по факту гибели несовершеннолетнего ребенка на реке Ягорба.
Тело ученика одной из школ Северного район случайно обнаружил в воде под Северным мостом через реку Ягорба один из местных рыбаков. Следователи не нашли на теле мальчика признаков насильственной смерти. На место трагедии выезжал и прокурор Череповца Денис Помазилкин, сообщает cher-poisk.ru.
Расследование уголовного дела продолжается. Проводится прокурорская проверка с целью выяснения всех обстоятельств и причин трагедии. Ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры Череповца. От результатов проверки зависят меры прокурорского реагирования.