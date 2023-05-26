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Полиция Вологодской области расследует гибель восьмилетнего мальчика

Происшествия
Полиция Вологодской области расследует гибель восьмилетнего мальчика

Прокуратура Череповца Вологодской области инициировала проверку по факту гибели несовершеннолетнего ребенка на реке Ягорба.

Тело ученика одной из школ Северного район случайно обнаружил в воде под Северным мостом через реку Ягорба один из местных рыбаков. Следователи не нашли на теле мальчика признаков насильственной смерти. На место трагедии выезжал и прокурор Череповца Денис Помазилкин, сообщает cher-poisk.ru.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводится прокурорская проверка с целью выяснения всех обстоятельств и причин трагедии. Ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры Череповца. От результатов проверки зависят меры прокурорского реагирования.
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