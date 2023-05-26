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Материалы космической съемки использовали для оценки состояния лесов Новосибирской области

Технологии
Материалы космической съемки использовали для оценки состояния лесов Новосибирской области

Работы в рамках государственного лесопатологического мониторинга лесов завершились в Новосибирской области.

Анализ состояния лесного фонда проводился с применением технологии автоматизированной дешифровки материалов дистанционного зондирования Земли с использованием материалов мультиспектральной космической съемки Sentinel-2A вегетационного периода 2022 года, сообщает «ЧС-ИНФО».

Было обследовано более 700 тысяч гектаров лесных массивов, включая территории Болотинского, Коченевского, Купинского, Маслянинского, Сузунского, Черепановского лесничеств Новосибирской области.

В итоге с марта по май удалось выявить более 17 тысяч гектаров лесистых участков с негативными изменениями в санитарном плане. При этом оказалось, что в 70% случаев в ослабления и гибели лесов виноваты листогрызущие вредители, пагубное влияние пожаров оценено примерно в 30%.
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