Материалы космической съемки использовали для оценки состояния лесов Новосибирской области

Работы в рамках государственного лесопатологического мониторинга лесов завершились в Новосибирской области.
Анализ состояния лесного фонда проводился с применением технологии автоматизированной дешифровки материалов дистанционного зондирования Земли с использованием материалов мультиспектральной космической съемки Sentinel-2A вегетационного периода 2022 года, сообщает «ЧС-ИНФО».
Было обследовано более 700 тысяч гектаров лесных массивов, включая территории Болотинского, Коченевского, Купинского, Маслянинского, Сузунского, Черепановского лесничеств Новосибирской области.
В итоге с марта по май удалось выявить более 17 тысяч гектаров лесистых участков с негативными изменениями в санитарном плане. При этом оказалось, что в 70% случаев в ослабления и гибели лесов виноваты листогрызущие вредители, пагубное влияние пожаров оценено примерно в 30%.