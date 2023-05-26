Материалы космической съемки использовали для оценки состояния лесов Новосибирской области

В итоге с марта по май удалось выявить более 17 тысяч гектаров лесистых участков с негативными изменениями в санитарном плане. При этом оказалось, что в 70% случаев в ослабления и гибели лесов виноваты листогрызущие вредители, пагубное влияние пожаров оценено примерно в 30%.