Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске

В городе Днепропетровск прозвучала серия взрывов. В городе и области была объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На местах прилетов произошли пожары и вторичные взрывы, похожие на детонацию, а также поднимаются столбы дыма.
В ночь на пятницу сообщалось, что в Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Инцидент зафиксировали во время объявленной воздушной тревоги. При этом точных сведений об их причинах пока не поступало.
Ранее несколько областей Украины, включая населенные пункты Днепропетровской области, остались без света из-за обстрелов и неблагоприятных погодных условий.