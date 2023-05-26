Суд приговорил жителя Сочи к 8,5 года заключения за финансирование террористов

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 8,5 года заключения жителя Сочи за отправку денежных средств террористам организации «Исламское государство»✱ (ИГ, признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщили в пресс-службе органа.