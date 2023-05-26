Появилось видео задержания боевиков, участвовавших в убийстве псковских десантников в 2000 году

Трех бывших боевиков из группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве десантников из Пскова в 2000 году, задержали в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ФСБ и СКР.
Спецслужбы подготовили неопровержимую доказательную базу участия в данном преступлении трех жителей КБР, которые входили в так называемый «кабардинский джаамат». Батырова Анзора задержали в Баксане, Казанчева Асланбека в Чегеме, Накусова Таймураза — в Нартане.
СК России отмечает, что фигурантов отвезли в следственный отдел, а позже заключили в СИЗО. Им вменяются статьи за «вооруженный мятеж», «бандитизм», «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Сейчас следствие выясняет их роль и конкретные действия.
Напомним, что 84 десантника погибли в Шатойском районе Чечни в 2000 году. Они сражались с превосходящими многократно силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба.
Ранее примкнувший к ВСУ чеченский боевик-сепаратист Джамбетов расстрелял несколько украинских военнослужащих.