Появилось видео задержания боевиков, участвовавших в убийстве псковских десантников в 2000 году

СК России отмечает, что фигурантов отвезли в следственный отдел, а позже заключили в СИЗО. Им вменяются статьи за «вооруженный мятеж», «бандитизм», «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Сейчас следствие выясняет их роль и конкретные действия.