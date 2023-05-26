В России выйдет современная версия фильма «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

Российская киностудия «Водород» начнет снимать современную экранизацию произведения Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», сообщает газета «Культура» со ссылкой на источники.
Режиссером кинокартины будет Игорь Волошин. Работой над адаптацией займутся специалисты Андрей Золотарев и Аксинья Борисова. Планируется, что первый показ фильма будет в 2025 году.
Напомним, что старая версия экранизации с названием «Приключения Буратино» вышел в 1959 году в СССР. Мюзикл «Буратино» появился в 1975-м. В последнем снимались Владимир Этуш, Дмитрий Иосифов, Ролан Быков и другие.
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