Более 106 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Белгороде за 2022 год

Такую информацию сообщил мэр областного центра Валентин Демидов на заседании городского совета. Также глава администрации города добавил, что за прошлый год в Белгороде было куплено 87 жилых помещений для детей-сирот, 11 квартир - для семей с детьми-инвалидами и 14 - для медицинских работников, сообщает сетевое издание «Бел.Ру».