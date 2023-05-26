Более 106 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Белгороде за 2022 год

За прошлый год в Белгороде в эксплуатацию введено более 106 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, после проведения капитального ремонта многоквартирных домов условия своего проживания улучшили свыше 600 горожан.
Такую информацию сообщил мэр областного центра Валентин Демидов на заседании городского совета. Также глава администрации города добавил, что за прошлый год в Белгороде было куплено 87 жилых помещений для детей-сирот, 11 квартир - для семей с детьми-инвалидами и 14 - для медицинских работников, сообщает сетевое издание «Бел.Ру».
Кроме того, было построено 19 жилых помещений для многодетных семей. Свои жилищные условия смогли улучшить 43 молодые семьи. В прошлом году впервые были выделены средства на капитальный ремонт домов, ранее имевших статус общежитий.