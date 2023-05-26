Правоохранители Адыгеи за сутки приняли 204 сообщения о происшествиях

Полицейским Адыгеи пришло 204 заявления и сообщения о происшествиях. Из них 94 произошло в Майкопе и 54 — в Тахтамукайском районе. Об этом рассказали в МВД по РА.
Как пишет ИА «Адыгея сегодня», в оперативных сводках полиции зафиксировано две кражи чужого имущества, один факт мошенничества, одно повторное управление авто в пьяном виде, одна фальшивая постановка на миграционный учет. Из них раскрыли четыре правонарушения.
Сотрудники МВД задержали троих подозреваемых, находившихся в розыске, и установили местонахождение троих без вести пропавших жителей. Установлено семь нарушений, имеющих отношение к неуплате в указанный срок административного взыскания.
Республиканские автоинспекторы выявили 279 нарушений ПДД, из них девять допустили пешеходы, а также задержали пять автолюбителей, управлявших машинами в нетрезвом состоянии. На территории Адыгеи аварий с пострадавшими не зафиксировано, поделились в пресс-службе ведомства.