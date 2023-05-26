Наследие Дарьи Дугиной обсудили на круглом столе в Москве

После смерти Дарьи Дугиной, ее мама решила продолжить дело дочери. Она обнаружила ранее не известный дневник Даши, которая та вела в групповом чате из семи человек. В нем она делилась своими мыслями. Наталья Викторовна по крупицам собрала размышления, достойные отдельной книги, и презентовала часть из них собравшимся.