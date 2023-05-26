Наследие Дарьи Дугиной обсудили на круглом столе в Москве

На площадке Московского дома национальностей состоялся круглый стол на тему «Наследие Дарьи Александровны Дугиной». Эксперты, среди которых была и мама активистки, философ Наталья Мелентьева, обсудили главные мысли Даши и пути их дальнейшего воплощения в формировании политики нашей страны.
После смерти Дарьи Дугиной, ее мама решила продолжить дело дочери. Она обнаружила ранее не известный дневник Даши, которая та вела в групповом чате из семи человек. В нем она делилась своими мыслями. Наталья Викторовна по крупицам собрала размышления, достойные отдельной книги, и презентовала часть из них собравшимся.
«Даша считала, что нужно отворить священные хранилища традиций. Она считала, что наступил момент, когда мы должны в нашу политическую жизнь, в политические программы вытащить всю философию, которую мы знаем, которую мы изучаем. Ее нужно сюда вытащить, препарировать здесь и, возможно, насытить те пустые, формальные, безликие формулы, которые проскальзывают мимо ушей, вот этим экзистенциальным содержанием», — поделилась соображениями дочери Наталья Мелентьева.
За последний год было совершено три громких теракта против российских активистов, поддерживающих спецоперацию. 2 апреля жертвой украинских террористов стал военный корреспондент Владлен Татарский, а 6 мая бомба взорвалась под автомобилем публициста Захара Прилепина. Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада высказала уверенность, что эта цепочка атак на патриотов России, вероятнее всего, еще не прервалась.
«Не стоит тешить себя иллюзиями и думать, что нападения на социально-активных патриотов прекратятся. Все, кто так или иначе публично высказывают одобрение спецоперации, находятся в опасности даже на территории своей собственной страны», — считает она.
Тэрада добавила, что все активисты, публично поддерживающие спецоперацию, должны охраняться государством, тем более, что техническая возможность у силовых структур для этого есть.
«Сегодня по результатам круглого стола по теме наследия Даши Дугиной я вынесла предложение о том, чтобы составить резолюцию с предложением в вышестоящие структуры обеспечить безопасность людей, которые работают на невидимом фронте. Журналистов, правозащитников, общественных деятелей, людей, которые могут быть не настолько публичны, но при этом выполняют светлую и далеко не легкую работу, которые ежедневно подвергают свою жизнь опасности. Я очень надеюсь, что власти Российской Федерации услышат этот призыв, крик о помощи», — заявила глава Фонда борьбы с репрессиями.