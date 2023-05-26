Депутат Чернышев опубликовал слова Жириновского о Немцове, Березовском и Явлинском

Чернышов подчеркнул, что бывший лидер ЛДПР «видел людей насквозь», поэтому к его мнению стоит прислушаться. Ранее депутат рассказывал о содержании другой обнаруженной архивной записки Жириновского. В ней говорилось о восстановлении российского государства в границах бывшего СССР, сообщал политик.