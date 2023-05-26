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Депутат Чернышев опубликовал слова Жириновского о Немцове, Березовском и Явлинском

Политика
Депутат Чернышев опубликовал слова Жириновского о Немцове, Березовском и Явлинском

Депутат Госдумы РФ Борис Чернышов выложил в Сеть записку основателя ЛДПР Владимира Жириновского о причинах неудачи российских деятелей Бориса Немцова, Григория Явлинского и Бориса Березовского.

Архивный документ парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

«Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм», — написал Жириновский.

Чернышов подчеркнул, что бывший лидер ЛДПР «видел людей насквозь», поэтому к его мнению стоит прислушаться. Ранее депутат рассказывал о содержании другой обнаруженной архивной записки Жириновского. В ней говорилось о восстановлении российского государства в границах бывшего СССР, сообщал политик.
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