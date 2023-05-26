Председатель СК России Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.
В нем приняли участие первый заместитель Председателя СК России Эдуард Кабурнеев, временно исполняющий должности заместителя Председателя СК России – руководителя Главного военного следственного управления Константин Корпусов, руководитель Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России Анатолий Сазонов, исполняющий обязанности директора Судебно-экспертного центра Следственного комитета Михаил Игнашкин, руководитель управления воспитательной работы ведомства Герой России Сергей Петров, исполняющие обязанности руководителей следственных управлений СК России по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.
В рамках рабочей поездки Председатель СК России заслушал доклады об актуальных результатах расследования преступлений киевского режима.
Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросам расследования уголовных дел о привлечении Украиной наемников из иностранных государств. Эдуард Кабурнеев отметил, что, исходя из полученной от российских спецслужб информации, их более двух тысяч из 71 страны. Следствию с помощью оперативных служб уже удалось установить данные на иностранцев, прибывших на Украину в качестве наемников, в том числе 366 граждан Грузии, 234 – США, 233 – Великобритании, 185 – Сирии, 70 – Канады и ряда других стран.
Отмечено, что в настоящее время в суды направлено 80 уголовных дел, часть из которых уже рассмотрена с вынесением обвинительных приговоров. Вместе с тем, активная работа по фиксации фактов совершения преступлений против мира и безопасности человечества военно-политическим руководством, командным составом и рядовыми военнослужащими ВСУ, а также иных украинских воинских формирований продолжается. Так, установлено, что в марте 2022 года военнослужащий государственной пограничной службы Украины Ростовский, находясь на боевой позиции в Мариуполе, остановил семейную пару, передвигавшуюся на мотороллере. В этот момент поблизости началось боестолкновение, и водитель мотороллера возобновил движение в поисках укрытия. В связи с этим, Ростовский расстрелял семейную пару из автомата. Он дал признательные показания, указав место совершения преступления. Устанавливаются родственники погибших.
В рамках работы по расследованию фактов обстрелов мирного населения и гражданских объектов Донбасса с учетом занимаемых в различные периоды должностей и установленных обстоятельств предъявлены обвинения действующему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, а также Сергею Наеве, Александру Сырскому и Владимиру Кравченко. Они осуществляли общее командование подразделениями ВСУ, в результате преступных действий которых погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены сотни объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.
Военными следственными органами СК России продолжается работа по выявлению интернет-сайтов, содержащих недостоверную информацию о деятельности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в зоне СВО. Установлено 25 таких ресурсов, 9 из которых по инициативе следствия уже заблокированы.
Александр Бастрыкин дал подчиненным ряд указаний, подчеркнув значимость работы по фиксации последствий преступной деятельности вооруженных формирований Украины.
«Продолжайте квалифицированно, грамотно и полно устанавливать ущерб», – добавил Бастрыкин.
Кроме того, он поручил продолжить деятельность по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим и поддержке ветеранов, проживающих в новых регионах России.
Председатель СК России в рамках поездки осмотрел новое здание следственного управления по Донецкой Народной Республике и заслушал доклады исполняющих обязанности руководителей региональных следственных управлений о работе по расследованию преступлений, в том числе совершенных в предшествующие периоды. Глава ведомства отметил необходимость качественного подбора кадров с учетом специфики территорий и поручил взвешенно подходить к вопросам безопасности сотрудников.
Ранее ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка.