Председатель СК России Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке

Отмечено, что в настоящее время в суды направлено 80 уголовных дел, часть из которых уже рассмотрена с вынесением обвинительных приговоров. Вместе с тем, активная работа по фиксации фактов совершения преступлений против мира и безопасности человечества военно-политическим руководством, командным составом и рядовыми военнослужащими ВСУ, а также иных украинских воинских формирований продолжается. Так, установлено, что в марте 2022 года военнослужащий государственной пограничной службы Украины Ростовский, находясь на боевой позиции в Мариуполе, остановил семейную пару, передвигавшуюся на мотороллере. В этот момент поблизости началось боестолкновение, и водитель мотороллера возобновил движение в поисках укрытия. В связи с этим, Ростовский расстрелял семейную пару из автомата. Он дал признательные показания, указав место совершения преступления. Устанавливаются родственники погибших.