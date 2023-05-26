В Москве задержали 54-летнего мужчину, надругавшегося над школьницей в подъезде

Московская полиция задержала мужчину 54 лет, который подозревается в сексуальном насилии над 10-летней девочкой, сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета (СК).
Происшествие случилось 25 мая в подъезде многоквартирного дома на улице Теплый Стан. По сведениям СК, мужчина совершил в отношении девочки «насильственные действия сексуального характера».
Школьница обо всем рассказала своим родителям, которые сразу же обратились в полицию. На данный момент проводятся проверки записей камер видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что девятиклассник изнасиловал 11-летнюю сестру в Тюменской области. Уточняется, что в этот момент родителей не было дома.