Более половины россиян судят о новом знакомом по его автомобилю

Аналитики провели исследование и выяснили, что большинству россиян важно, чтобы у нового знакомого был автомобиль. Об этом стало известно из результатов опроса каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и агентства A2:Research.
Из опроса известно, что 59% граждан судят о человеке по его машине. При этом 31% респондентов обращают внимание на стоимость авто, 25% — на порядок в салоне и состояние транспортного средства. Для 23% опрошенных важна актуальность модели, а для 17% — марка. И лишь 16% людей учитывают то, находится ли автомобиль в собственности нового знакомого или нет.
Около 39% россиян считают, что стильный автомобиль делает его хозяина более сексуальным. Около четверти респондентов сомневаются, что машина может делать человека привлекательнее.
Аналитики выяснили, что 51% собеседников обращают внимание на внешний вид собеседника, а 28% — наблюдают за поведением человека. Для 21% опрошенных важно умение человека преподносить себя.
Ранее опрос показал, что почти половина россиян не одобряет проведение корпоративных мероприятий.