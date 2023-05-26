Более половины россиян судят о новом знакомом по его автомобилю

Из опроса известно, что 59% граждан судят о человеке по его машине. При этом 31% респондентов обращают внимание на стоимость авто, 25% — на порядок в салоне и состояние транспортного средства. Для 23% опрошенных важна актуальность модели, а для 17% — марка. И лишь 16% людей учитывают то, находится ли автомобиль в собственности нового знакомого или нет.