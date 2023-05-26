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Украинские войска нанесли удар по центру Васильевки в Запорожской области

Происшествия
Украинские войска нанесли удар по центру Васильевки в Запорожской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, центр города был обстрелян из артиллерии. Под атаку попало административное здание, центральная аллея и торговый киоск.

Согласно предварительной информации, жертв нет. Сведения о разрушениях уточняются.

Накануне Рогов сообщил, что в Энергодаре предотвратили теракт против журналиста. При этом остается неизвестным, кто именно был целью боевиков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки Вооруженных сил Украины по населенному пункту Шебекино.
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