Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, центр города был обстрелян из артиллерии. Под атаку попало административное здание, центральная аллея и торговый киоск.
Согласно предварительной информации, жертв нет. Сведения о разрушениях уточняются.
Накануне Рогов сообщил, что в Энергодаре предотвратили теракт против журналиста. При этом остается неизвестным, кто именно был целью боевиков.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки Вооруженных сил Украины по населенному пункту Шебекино.