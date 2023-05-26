Китай ускорит строительство газопровода из Туркмении вместо «Силы Сибири-2»

Издание пишет, что китайские власти готовы вкладывать средства в проект «Линия D», который обеспечит поставку туркменского топлива в КНР. Журналисты отмечают, что стоимость поставок по этому каналу будет дороже закупок у России. Однако в КНР рассматривают Туркмению как стратегически перспективное направление развития, добавили авторы статьи.