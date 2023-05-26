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Китай ускорит строительство газопровода из Туркмении вместо «Силы Сибири-2»

Экономика
Китай ускорит строительство газопровода из Туркмении вместо «Силы Сибири-2»

Китай готов сосредоточиться на строительстве трубопровода из Туркменистана вместо развития российской «Силы Сибири – 2», считают авторы Reuters.

Издание пишет, что китайские власти готовы вкладывать средства в проект «Линия D», который обеспечит поставку туркменского топлива в КНР. Журналисты отмечают, что стоимость поставок по этому каналу будет дороже закупок у России. Однако в КНР рассматривают Туркмению как стратегически перспективное направление развития, добавили авторы статьи.

«Центральноазиатские трубопроводы считаются ключевой инвестицией в энергетическое и геополитическое пространство Китая. Это канал поставок со стратегической ценностью, которая превосходит коммерческие аспекты», — говорится в публикации.

Ранее эксперт Игорь Юшков рассказал о роли геополитических факторов в реализации проекта «Сила Сибири – 2». Он также отметил, что Китай откладывает подписание контракта с Россией с целью дождаться наиболее выгодных условий.
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