В Кишиневе оппозиция пикетирует парламент из-за переименования Дня Победы

Акция протеста против переименования Дня Победы проходит у здания молдавского парламента в Кишиневе. В митинге принимают участие сторонники и представители оппозиционных в стране партий социалистов и коммунистов, передал корреспондент РИА Новости.
Ранее власти разработали законопроект, согласно которому празднику могут присвоить название День памяти павших во Второй мировой войне. Кроме того, авторы документа предложили отмечать годовщину 8 мая.
В ответ люди, несогласные с решением правящей партии «Действие и солидарность», организовали демонстрацию в центре столицы. Они вышли на улицы, держа в руках плакаты с надписями «Руки прочь от Победы» и «Мы потомки победителей».
Кроме того, митингующие потребовали у депутатов не рассматривать уже внесенный в рабочую повестку законопроект. Журналисты отметили, что не обошлось без антиправительственных лозунгов.
На этом фоне к зданию парламента стянули дополнительные кордоны полиции. Однако в настоящее время сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в действия участников акции.
Ранее президент республики Майя Санду заявила, что официальный Кишинев поддерживает решение Международного уголовного суда об «аресте» российского лидера Владимира Путина. Она пообещала взять главу Кремля под стражу, если он когда-либо появится на территории Молдавии.