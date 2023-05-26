В Екатеринбурге мужчина жестоко избил 12-летнего мальчика, который смеялся над его фамилией

Житель Екатеринбурга избил коверкавшего его фамилию ребенка. В результате у мальчика диагностировали разрыв селезенки.
Как сообщает Telegram-канал Baza, мимо россиянина с фамилией Кокушкин прошла компания детей. Один из них знал мужчину. Он решил немного изменить фамилию человека.
Сначала он игнорировал высказывания в свой адрес, но школьники продолжали. Дети даже побежали за ним в подъезд. В результате жертва травли напала на обидчика и нанесла несколько ударов по животу и голове. Сначала мальчик не жаловался, но позже попросил отвезти его в больницу.
Школьника положили в реанимацию. На данный момент нанесший травмы мужчина находится в розыске.
Ранее в Индии с седьмого этажа сорвался лифт. Как отметил отец семьи, кабину установили незадолго до произошедшего. В день инцидента у пострадавших диагностировали небольшие ушибы.