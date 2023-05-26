В Екатеринбурге мужчина жестоко избил 12-летнего мальчика, который смеялся над его фамилией

Сначала он игнорировал высказывания в свой адрес, но школьники продолжали. Дети даже побежали за ним в подъезд. В результате жертва травли напала на обидчика и нанесла несколько ударов по животу и голове. Сначала мальчик не жаловался, но позже попросил отвезти его в больницу.