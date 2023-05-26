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Артемовск временно включили в зону ответственности Шахтерска

Общество
Артемовск временно включили в зону ответственности Шахтерска

Освобожденный город Артемовск был временно включен в зону ответственности администрации Шахтерска. Об этом говорится в указе врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Данный указ был опубликован 26 мая. Из него следует, что теперь город Артемовск включен в зону ответственности Шахтерска. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что украинские власти будут пытаться вернуть контроль над Артемовском. Он подчеркнул, что освобождение данного населенного пункта было выдающимся событием, которое нанесло серьезный удар по имиджу украинского режима.
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