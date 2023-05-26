Роберт Дауни-младший мог сыграть Доктора Дума в фильме Marvel «Фантастическая четверка» 2005 года

Американский актер Роберт Дауни-младший в кинокомиксах Marvel мог играть Доктора Дума в фильме «Фантастическая четверка» 2005 года, сказал режиссер первой части «Железного человека» Джон Фавров.
В беседе с главой Marvel Studios Кевином Файги Фавров рассказал, что изначально Дауни-младшего рассматривали на другую роль. Режиссер поделился, что кастинг актера Железного человека в одноименном фильме было их не первой встречей.
«Я помню, что тогда Роберт пришел на прослушивание, но мы уже до этого встречались. Он пробовался на Доктора Дума для «Фантастической четверки», — сказал Фавров.
В результате роль в фильме 2005 года исполнил актер Джулиан МакМэхон. Фильм про Железного человека с Робертом Дауни-младшим в главных ролях вышел в свет в 2008 году.
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