Рост уличной преступности отмечен в 12 районах Брянской области в нынешнем году

С начала 2023 года в 12 районах Брянской области отмечен рост уличной преступности. Всего в регионе за неполные пять месяцев года зарегистрировано 1515 преступлений в общественных местах, из которых раскрыто 1338.
По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, больше всего таких преступлений совершалось в четырех районах областного центра. Чаще всего полицейские выявляли кражи и угоны автомобилей, сообщают «Брянские новости». Также нередкими были факты торговли наркотиками, умышленного причинения вреда здоровью человека и угроз расправой.
На улицах, площадях, в парках и скверах злоумышленники совершили 634 преступления. Рост уличной преступности зафиксирован в 12 районах области, прежде всего в Севском, злынковском и Унечском. Чаще всего нарушали закон жители региона без постоянного источника дохода, рецидивисты и нетрезвые граждане.